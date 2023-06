KKN - Anche il Milan su Giuntoli! Già prima di Pasqua ha chiesto ad ADL di essere liberato: i dettagli

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal: “Cristiano Giuntoli, già prima di Pasqua, ha manifestato in maniera netta ad Aurelio De Laurentiis la voglia di chiudere la sua esperienza a Napoli e di essere liberato. La settimana prima di Pasqua i due si sono incontrati e il direttore sportivo è stato chiarissimo dicendo che il suo ciclo a Napoli è finito. De Laurentiis in una prima telefonata aveva detto no, in una seconda telefonata ha detto ‘ci penso’. Su Giuntoli non c’è solo la Juventus ma anche il Milan dopo l’addio di Maldini e Massara”.