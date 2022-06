KKN - Bernardeschi è saltato: dopo il sondaggio il Napoli l'ha mollato

L'ex Fiorentina voleva chiarezza dal punto di vista tecnico, di questo si è parlato nei primi colloqui. Mai si è entrato nello specifico delle cifre.

Niente Napoli per Federico Bernardeschi. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la pista che porta all'attaccante che si libera a parametro zero dalla Juventus è definitivamente tramontata. C'è stato un sondaggio di Aurelio De Laurentiis, dopodiché l'affare è saltato. L'ex Fiorentina voleva chiarezza dal punto di vista tecnico, di questo si è parlato nei primi colloqui. Mai si è entrato nello specifico delle cifre. Ad ogni modo l'operazione non andrà in porto.