KKN - Deferimento? Napoli in una botte di ferro: il club si dice tranquillo perché ha rispettato le regole

"Violazione del protocollo. Napoli in una botte di ferro. Il club rispetta le regole!". Scrive così su Twitter il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino, in merito alle indiscrezioni emerse oggi circa un possibile deferimento della Procura Federale dopo il verdetto della Corte FIGC: "A beneficio di chi anticipa per il Napoli un possibile deferimento alla Procura federale sulla mancata applicazione del protocollo, vale la pena far sapere che il club è assolutamente tranquillo e non ha nulla da temere dalla parallela indagine della Federcalcio. Per la società azzurra le due questioni sono distinte e separate ed il club ha sempre rispettato le regole".

