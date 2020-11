Clamoroso Repubblica: la Procura Federale può deferire il Napoli dopo il verdetto della Corte Federale

Ha del clamoroso quanto trapela quest'oggi sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica. A quanto pare, mentre il Napoli ha già pronto il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, la Procura Federale potrebbe deferire il Napoli alla Disciplinare. Il club azzurro, dunque, dovrà difendersi in aula. Il procuratore, spiega il quotidiano, dovrà valutare in queste ore se ci sono gli estremi per un processo sportivo o per archiviare l'inchiesta. Tutto parte da quanto deciso da Sandulli, presidente della Corte d'Appello, che ha parlato di "slealtà sportivà" da parte del Napoli sul caso Juve-Napoli.