KKN - Gattuso-ADL, sarà divorzio: non ci sono segnali di rinnovo

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Tra Gattuso e De Laurentiis è in atto una tregua armata. De Laurentiis manda segnali per rasserenare gli animi: i tweet, la presenza assidua allo stadio, l'incoraggiamento a Gattuso e i ragazzi prima di ogni partita, il famoso 'cinque' che dà all'allenatore e la squadra. Sono segnali di rasserenamento".

NON CAMBIA NULLA - "Quest'atteggiamento è piaciuto a Gattuso e alla squadra e stanno arrivando i risultati. Non cambiano però le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane. Gattuso ha un contratto fino al 30 giugno e non ho segnali di rinnovo. Divido al 50% la volontà di non continuare, tra presidente e allenatore. Non è Gattuso che chiede a De Laurentiis di restare o viceversa, è una decisione al 50%. La Champions League non cambierebbe le cose".