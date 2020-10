KKN - Soumaré piace, ma il Napoli non lo prenderà: troppo alte le richieste del Lille

Il Napoli non prenderà Boubakary Soumaré del Lille. A sostenerlo è Radio Kiss Kiss Napoli, a cui non arrivano conferme circa una trattativa tra il club azzurro e quello transalpino. Il centrocampista classe '99 piace a Cristiano Giuntoli, ma il Lille continua a chiedere tanti soldi e il Napoli - riferisce il direttore della radio ufficiale Valter De Maggio - non ha alcuna intenzione di spenderli.