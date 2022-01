KKN - Spalletti, nessuna 'clausola Champions': il Napoli ha un'opzione e la farà valere

Il contratto che lega Luciano Spalletti al Napoli è triennale. O, per meglio dire, ci sono due anni di contratto più una opzione per il terzo anno. Il Napoli può esercitare una opzione entro una certa data, ma per il momento non l'ha ancora fatto. Non c'è nessuna clausola legata alla qualificazione in Champions League, però se Spalletti dovesse continuare così l'opzione sarà esercitata. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.