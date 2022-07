Marca - Simeone, forte inserimento del Dortmund: pronto blitz in Italia per chiudere

In Italia danno per fatto il giro di centravanti che coinvolge Petagna e Simeone, con l’arrivo del Cholito al Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

In Italia danno per fatto il giro di centravanti che coinvolge Petagna e Simeone, con l’arrivo del Cholito al Napoli. Dalla Spagna però danno in forte dubbio l'esito positivo della trattativa tra Napoli e Verona per l'argentino. Secondo Marca, giovedì prossimo alcuni dirigenti del Borussia Dortmund si recheranno in Italia per cercare di finalizzare l’acquisto dell’attaccante. Dopo la diagnosi di un tumore, che ha fermato il centravanti neroverde Haller, il club tedesco ha accelerato per la punta dell'Hellas Verona. Tra gli altri club interessati a Simeone il quotidiano spagnolo cita Napoli e il Siviglia, che però prima di affondare il colpo sono obbligati a cedere altri attaccanti, e la Juve, interesse però in questo caso datato.