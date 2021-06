Mediaset - Il Napoli accelera per Thorsby, trattativa avanzata con la Samp: cifre e dettagli

Il Napoli, secondo Sport Mediaset avrebbe deciso di accelerare per Morten Thorsby, individuato come sostituto di Bakayoko. La trattativa con la Sampdoria, intavolata già da un paio di settimane, è a buon punto. Il club blucerchiato chiede 8 milioni di euro, mentre De Laurentiis non si spinge oltre i 6.5, puntando ad abbassare le richieste di Ferrero con l'inserimento di una contropartita gradita.