Mundo Deportivo - La Real Sociedad si inserisce per Deulofeu: contatti con l'agente

Gerard Deulofeu resta una pista calda per il Napoli, ma altri club tentano di inserirsi per il giocatore dell'Udinese.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gerard Deulofeu resta una pista calda per il Napoli, ma altri club tentano di inserirsi per il giocatore dell'Udinese. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo Roberto Olabe, ds della Real Sociedad, ha chiamato la scorsa settimana l'entourage di Deulofeu e ha comunicato che il club basco è molto interessato allo spagnolo. L'ex Barcellona avrebbe valutato molto positivamente l'offerta del club di San Sebastian, che però in questa operazione ha degli avversari autorevoli: il Villarreal e soprattutto il Napoli, che segue da tempo il calciatore e resta avanti rispetto agli altri. Ci sono anche club inglesi pronti ad ingaggiarlo, ma l'attaccante sarebbe combattuto tra il restare in Serie A o tornare in Liga.