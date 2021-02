I quotidiani elogiano Elmas: "Si inventa il gol e sfiora il bis, ha movimentato il centrocampo"

Ottima prova di Elif Elmas contro il Parma. Voti alti per il gioiellino macedone, autore del primo gol. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 6.5: "La sua presenza ha movimentato il centrocampo. Rapido nei movimenti, si è costruito il gol del vantaggio da solo".

Voto 7 per il Corriere della Sera e per il Corriere dello Sport, che lo motiva così: "Si inventa, dal nulla, l'1-0, con la complicità di mezzo Parma. Ma l'idea è tutta sua, 50 metri di campo e slalom da applauso. Il 2-0 gli sfugge per un niente".