I quotidiani premiano Insigne: "Tanta sostanza e dinamismo. Vive momento di grazia"

Voti alti per Lorenzo Insigne, protagonista della sfida contro il Perugia. Due rigori precisi per il capitano azzurro. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport che scrive: "Una doppietta ma soprattutto tanta sostanza e finalmente un dinamismo che lo porta a saltare l'uomo e creare superiorità".

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Non solo per i due rigori, certo anche per quelli, ma per la volontà, per la generosità, per l'altruismo con cui sta in campo".

Voto 7.5 per Il Mattino: "Vive un momento di grazia. Si è caricato la squadra sulle spalle. Freddo dal dischetto".

Voto 7 per Tuttosport: "Il migliore in campo e non solo per i due rigori realizzati. Il capitano ha ritrovato la serenità ed il sorriso da quando Gattuso gli ha restituito il suo ruolo originario".