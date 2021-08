Rai - Accordo Chelsea-Lione per Emerson, ma lui non è convinto: vuole il Napoli, la situazione

Dall’entourage di Emerson Palmieri arriva la notizia che il giocatore ha raggiunto l’accordo con il Lione. Tra i francesi e il Chelsea che l’ok per un un prestito con obbligo di riscatto sulla base di 20 milioni più bonus. Lui sogna di giocare in Italia e di lavorare con Spalletti che già ha avuto a Roma. C’è però un duplice problema per il Napoli. Juninho, direttore del Lione, potrebbe convincere il giocatore. Se anche prende tempo il giocatore in attesa del Napoli, il Chelsea non intende dare Emerson i prestito agli azzurri. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.