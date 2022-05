Rai - ADL valuta Fabian 30mln, su di lui Arsenal e United. Per i pali bocciato un serbo

"L’altro nome sulla fascia oltre a Bernardeschi, per sostituire l’eventuale partenza di Politano, è Deulofeu, che piace anche alla Roma".

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni della ‘Domenica Sportiva Estate’: “De Laurentiis vorrebbe dare via Fabian Ruiz, valutato 30mln, su di lui Arsenal e Manchester United. Lo spagnolo sarebbe rimpiazzato da Barak, 13mln dal Verona. L’altro nome sulla fascia oltre a Bernardeschi, per sostituire l’eventuale partenza di Politano, è Deulofeu, che piace anche alla Roma. Pier Paolo Marino lo valuta 15mln. In difesa al posto di Tuanzebe, rispedito al mittente, si fanno i nomi di Casale del Verona e Ostigard del Brighton, reduce dalla positiva esperienza al Genoa. Tra i pali se non rinnovasse Ospina, piace ad Ancelotti, piace lo svincolato Sirigu, bocciato invece il serbo Rajkovic. Problemi anche con Meret, andasse via i profili seguiti da Giuntoli sono Vicario e Gollini”.