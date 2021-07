Rai - Ag. Insigne a Castel Volturno, incontro cordiale con Spalletti: la versione dell'entourage

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha riferito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le ultime su Lorenzo Insigne: “L’agente di Insigne è stato ieri a Castel Volturno per rinnovare il contratto di un ragazzino classe 2004. Dopo ha parlato molto cordialmente con Spalletti. La versione ufficiale è che hanno conversato di vini, mare, estate e vacanze. Dall’entourage del giocatore non mi hanno confermato che hanno parlato del rinnovo di Lorenzo. E’ logico però che Spalletti si sta spendendo per la permanenza del capitano azzurro”.