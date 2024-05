Rai - Freddezza con Conte arrivata dopo il tracollo: ADL prospettava incassi diversi

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato della situazione tra Antonio Conte e il Napoli ai microfoni di TeleCapri nel corso di Goal Show

© foto di Federico De Luca

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato della situazione tra Antonio Conte e il Napoli ai microfoni di TeleCapri nel corso di Goal Show. Stando alle sue parole, nel momento in cui De Laurentiis incontrò il tecnico leccese lo scorso ottobre - quando iniziava a essere nell'aria l'esonero di Rudi Garcia - c'era molto ottimismo. Gli scarsi e deludenti risultati ottenuti però dagli azzurri nei mesi successivi hanno portato il patron a un cambio di orizzonti, poiché ovviamente senza posizionarsi tra i primi posti in campionato gli incassi sono notevolmente ridimensionati.

Queste le parole di Ciro Venerato, che si è soffermato anche sul profilo di Gasperini, ad oggi la prima scelta con Conte, mentre ha spiegato come Pioli e Italiano siano in secondo piano al momento: "Conte al Napoli? La freddezza è arrivata dopo un grande entusiasmo. Quando De Laurentiis e Conte si sono incontrati a ottobre il Napoli aveva in prospettiva altri incassi. Il Napoli ora non ha aspettative diverse ma ha altri orizzonti".