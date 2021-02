Rai - Gattuso cambia di nuovo modulo. Ecco perché Ghoulam partirà da titolare

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Domani torna la difesa a quattro e ci sarà Ghoulam dal primo minuto. Da Castel Volturno mi dicono che il progetto è questo: l'algerino ha fisicamente la possibilità di attaccare perché sul lungo non ha problemi, ma ci sono problemi di natura muscolare per sterzare nei rientri perché i movimenti di gambe sono diversi quando difende rispetto a quando offende. Per questo si parte con Ghoulam da titolare. Non sappiamo se giocherà un'ora o tutta la partita, ovvio che quando ci saranno problemi, in corso d'opera ci sarà Mario Rui. Il modulo dovrebbe essere un 4-3-1-2 che può diventare 4-4-2 o 4-3-3 in alcuni momenti della gara, molto dipenderà dal movimento a pendolo di Zielinski. Di base il polacco ama giocare dietro le due punte. In avanti Politano e Insigne. Mertens partirà dalla panchina".