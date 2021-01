Rai - Gattuso, il rinnovo è congelato: ADL ha le carte pronte ma non lo deposita

Il rinnovo di Rino Gattuso è congelato. Aurelio De Laurentiis aveva messo fretta all'allenatore affinché firmasse presto e ad oggi avrebbe già dovuto depositare il contratto, ma ciò non è stato fatto nonostante le carte fossero pronte. Questo vuol dire che gli interrogativi sul futuro del tecnico ci sono ancora, per cui non è affatto scontato un proseguimento insieme. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.