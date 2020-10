Rai - Gattuso rimarrà a Napoli, l'unico dubbio è la durata del rinnovo: i dettagli

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato: "De Laurentiis ha aumentato l’offerta a Gattuso per il rinnovo. Rino rimarrà sicuramente l’allenatore del Napoli l’anno prossimo, va capito se rimarrà col biennale secco, come vuole l’allenatore o con un quadriennale con clausole come propone De Laurentiis. Comunque vada sarà un successo. La volontà di continuare c’è da parte sia da parte del tecnico che del presidente. Gattuso ha detto ad un amico che non vuole lasciare il Napoli da Scudetto ad un altro, si è fatto tanto per crearlo e non vuole lasciarlo proprio ora".