Rai - Il Napoli ha il sì di Nandez! Questa l'offerta presentata al Cagliari

TuttoNapoli.net

Ai microfoni di Rai Sport, l'esperto Ciro Venerato ha fatto il punto sull'interesse del Napoli per Nahitan Nandez del Cagliari: "Questa l'offerta economica che il Napoli farà al Cagliari nei prossimi giorni: sul piatto 500 mila euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto (non obbligo) fissato a 7.5 più 2.5 di bonus.

Il calciatore ha già dato il suo assenso tramite l'agente. Il Napoli, però, potrà prendere Nandez solo quando riuscirà a vendere Demme. Il Valencia di Gattuso è una possibilità ma solo se De Laurentiis farà un mega sconto al suo ex allenatore. Su Demme anche club minori della Bundesliga.