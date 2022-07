Rai - Il portiere può arrivare dal Real Madrid: contatti per Lunin

Nome nuovo per la porta del Napoli. Ne parla al Tg Sport l'esperto di mercato Ciro Venerato

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Nome nuovo per la porta del Napoli. Ne parla al Tg Sport l'esperto di mercato Ciro Venerato: "La prossima settimana sarà decisiva per l'ingaggio di un nuovo portiere. Poche ora fa alla lista di nomi si è aggiunto un profilo molto gradito allo scouting partenopeo, si sono infatti registrati contatti con il Real Madrid per il 23enne portiere ucraino Andrij Lunin.

Il Napoli potrebbe rilevarlo in prestito oneroso con diritto di riscatto, valutazioni in corso con Carlo Ancelotti che avrà peso nella decisione finale".