Rai - Insigne-Milan, non c'è nulla: svelato il motivo della visita dell'agente

La visita di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, a casa Milan ha scatenato qualche sospetto, ma era già programmata. Ma è solo uno dei procuratori che il club rossonero ha incontrato ieri: in totale ne sono quattro. Pisacane, inoltre, gestisce anche il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio, che piace a Milan: si è parlato di lui. Su Insigne, invece, la posizione del Milan non cambia: è un gran fuoriclasse, ma non rientra nei piani di Maldini e la dirigenza.

I MOTIVI - Non c'è interesse, per due motivi. Il capitano del Napoli guadagna tanto, troppo per il Milan, che dovrà già sacrificarsi per gli ingaggi di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu. Inoltre il Milan non riterrebbe Insigne il profilo giusto per sostituire eventualmente il turco. Per cui, pur stimando il numero 24 azzurro, non c'è e non ci sarà nulla. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.