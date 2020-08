Rai - Karbownik-Napoli appena parte Ghoulam, altrimenti c'è già l'accordo per l'anno prossimo

E' tutto fatto per l'acquisto di Michal Karbownik, terzino sinistro classe 2001 del Legia Varsavia che gioca con entrambi i piedi ed all'occorrenza può agire anche a destra. Il giocatore rivelazione dell'ultimo campionato polacco, ed in questo momento in nazionale maggiore, passerà al Napoli per 7mln di euro appena verrà ceduto Ghoulam. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato della Rai, il club partenopeo entro il 20 settembre ha bloccato il giocatore ma ha già l'accordo per acquistarlo il prossimo anno in caso di mancato addio dell'algerino.