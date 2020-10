Rai - Llorente resta a Napoli, tramontata la trattativa con l'Athletic Bilbao

La situazione di Fernando Llorente non ha trovato sbocchi, e cosi la cessione dell'attaccante spagnolo pare ormai difficile da comporre. Secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato Ciro Venerato, sarebbe tramonata la trattativa per portare l'ex Tottenham all'Athletic Bilbao: il mercato spagnolo chiude tra pochissimo (a mezzanotte) e non ci sarebbero stati i tempi tecnici per definire la trattativa per i due club. Llorente, dunque, resterà ancora a Napoli almeno fino alla prossima sessione invernale di calciomercato.