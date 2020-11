Rai - Milik, esclusi scambi con l'Inter: Eriksen e Nainggolan non sono nei piani del Napoli

"Milik ha rifiutato di prolungare per un anno, uno sgarbo che De Laurentiis non ha digerito". Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha rivelato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione legata al futuro di Arkadiusz Milik nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "I suoi agenti mi dicono che De Laurentiis per un calciatore che da febbraio potrebbe accordarsi con un'altra squadra continua a chiedere 20 milioni a gennaio. E' più un dispetto quello del presidente, che sa che Milik farà di tutto per cercare squadra perché ci sono gli Europei e lui vuole giocarli. L'Inter per motivi economici, alla luce delle richieste del giocatore e del Napoli, non lo prenderà. Eriksen e Nainggolan non rientrerebbero nei piani del Napoli".