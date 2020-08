Rai - Milik, nuovi contatti Juve-Napoli: ADL rifiuta Romero più soldi

Nel corso della Domenica Sportiva Estate è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ed ha aggiornato la situazione sul mercato azzurro: "Oggi, nel tardo pomeriggio, la Juventus ha chiesto di nuovo Milik al Napoli. La richiesta di De Laurentiis al ds Paratici è stata di 20 milioni di euro più il cartellino dell'argentino Romero, inserito inizialmente dalla Juve. Il difensore più 10 di bonus è stata la controproposta bianconera, secco no del presidente del Napoli e la Roma non chiude per Dzeko alla Juventus fino a quando Milik non rinuncia alla Juventus".