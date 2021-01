Rai - Milik, offerta dalla Premier: la Juve al momento non può impegnarsi

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso della 'Domenica Sportiva', ha dato aggiornamenti su Arkadiusz Milik in orbita Juventus: "C’è stato un colloquio con l’entourage di Milik, che è atteso in Italia nei prossimi giorni. Paratici però è stato perentorio chiarendo che a gennaio non se ne farà nulla, la Juve forse neanche per giugno prenderà accordi col polacco. Infatti il club bianconero deve liberarsi di altri contratti, tra i quali quelli di Bernardeschi, Ramsey, Rabiot e il rientrante Rugani. Quindi al momento la Juventus non può impegnarsi con Milik, che resta in sospeso.

ALTRE OFFERTE - "Nei prossimi giorni il Napoli cercherà di raggiungere un accordo col Marsiglia, c’è ancora una distanza tra i 5/6 milioni tra domanda e offerta. Il Napoli chiede una percentuale sulla futura rivendita de polacco che i transalpini ad oggi non vogliono accordare. Poche ore fa un agente fifa italiano Claudio Vigorelli ha proposto l’offerta del West Ham al Napoli, gli inglesi offrono 7 milioni, troppo poco, il Napoli ne chiede 15. Atletico Madrid fuori gioco, entro martedì il club spagnolo annuncerà l’acquisto di Dembelé".