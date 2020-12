Rai - Non c'è trattativa per Emerson Palmieri: prima da risolvere due questioni

Emerson Palmieri è il calciatore preferito per la fascia sinistra di difesa. Piace tanto sia a Cristiano Giuntoli che a Rino Gattuso e si troverebbe ad occhi chiusi con Lorenzo Insigne, come in Nazionale. Sarebbe subito pronto per essere inserito informazione. Ma una vera e propria trattativa ancora non c'è perché il Napoli, senza liberarsi del contratto di Faouzi Ghoulam e di Kevin Malcuit e senza conoscere il futuro di Arkadiusz Milik e Fernando Llorente, non può formulare offerte concrete.

DA LONDRA - Il Chelsea, come aveva detto anche per Tiemoué Bakayoko, non intende accettare offerte in prestito secco e vorrebbe cederlo a titolo definitivo, al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Gli intermediari della trattativa hanno parlato anche con Inter ed altri club di Premier League e il club azzurro si tiene informato su eventuali concorrenti serie per l'esterno italo-brasiliano. Intanto prova a racimolare pecunia per avanzare un'offerta diversa. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.