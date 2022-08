Rai - Non tramonta la pista Kepa: ADL contrario al prestito secco, punta ad un’altra formula

Vista l'incertezza della trattativa per Keylor Navas, la dirigenza campana segue sempre Kepa Arrizabalaga.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vista l'incertezza della trattativa per Keylor Navas, la dirigenza campana segue sempre Kepa Arrizabalaga. De Laurentiis è contrario al prestito secco, vorrebbe rilevare il portiere del Chelsea a titolo definitivo per fruire del decreto crescita. Ma tra il dire e il fare, almeno per ora , c'è di mezzo il mare. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso di Rainews 24.