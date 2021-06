Rai - Più Berge (o Thorsby) che Basic a centrocampo per motivi tattici: i dettagli

Toma Basic rientra a pieno titolo nei piani del Napoli, è uno dei centrocampisti che il club azzurro sta seguendo e potrebbe rappresentare un affare di mercato, avendo il contratto in scadenza tra un anno con il Bordeaux. Ma il club azzurro vi darà l'assalto solo nel caso in cui vada via Fabian Ruiz, in quanto dal punto di vista tattico è considerato un'alternativa allo spagnolo. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.

IN POLE - Al momento Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono alla ricerca di un mediano più strutturato per sostituire Tiemoué Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito in azzurro. In pole position - riferisce il collega - c'è Sander Berge dello Sheffield United, reduce da una stagione così così condizionata da un infortunio, seguito da Morten Thorsby della Sampdoria.