Rai - Rinnovo Gattuso, si prova a chiudere durante la sosta: legali al lavoro

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul rinnovo di Rino Gattuso con il Napoli: "La speranza e la volontà dei legali del Napoli e di Gattuso è di chiudere durante la sosta, ogni giorno è possibile. Bisogna cambiare il contrato in corso, al di là del contratto ex novo per i prossimi due anni, ovvero 5 mln netti in due anni. Sperano che, prima di riprendere il campionato, si possa presentare la pec in Lega ed annunciare il rinnovo".