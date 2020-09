Rai, Venerato: "ADL ha comunicato 90mln di perdite, acquisti saranno solo alla Sokratis"

Ultime sul mercato del Napoli con Ciro Venerato, giornalista Rai, che è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Non aspettatevi fuochi d'artificio, cari tifosi, tutt'altro. In questo momento col Covid e senza Champions non ci saranno grandi investimenti, anche se dovesse andare via Koulibaly. De Laurentiis ha annunciato ai suoi collaboratori 90 milioni di perdite, 40 di bilancio più 50 senza Champions. Ogni operazione sarà fatta alla Sokratis, ovvero uno svincolato o con un indennizzo, o alla Karbownik, un giovane di prospettiva a titolo definitivo".