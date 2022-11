Repubblica - 900mln da fondi Usa per il Napoli, ma ADL rifiuta: il club non è in vendita

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Si legge che negli Usa De Laurentiis abbia incontrato un amico per strada (Los Angeles come via dei Mille a Napoli?) con una proposta di 900 milioni. A nome di un non meglio identificato Fondo per acquistare il Napoli. Affare ovviamente respinto.

Il Napoli non è in vendita, si amministra in proprio come i Fondi di investimenti. Non cerca acquirenti. Sono noti i risultati. Incassa e vince come fosse da solo in cima al suo Mondiale. È l’unica favola credibile in una Italia che ha smesso anche di sognare".