Repubblica - Arriva Navas! Ha accettato offerta di ADL e il Psg lo ha liberato

Passo decisivo nella trattativa Keylor Navas-Napoli: il portiere ha accettato l’ingaggio proposto dal club italiano

TuttoNapoli.net

Passo decisivo nella trattativa Keylor Navas-Napoli: il portiere ha accettato l’ingaggio proposto dal club italiano, con il Psg che ha dato il via libera per l’approdo dell’ex Real Madrid in Serie A. Ultimi dettagli dell’affare, poi Luciano Spalletti avrà il suo portiere con Meret, molto probabilmente, che resterà nel ruolo di vice. Lo scrive il quotidiano Repubblica nella sua versione online.