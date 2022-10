Repubblica - Diritti tv ad Apple dal 2024: la strategia di ADL per il rilancio della Serie A

Nei giorni scorsi De Laurentiis ha incontrato Tim Cook, amministratore delegato Apple, a Napoli

Nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis ha incontrato Tim Cook, amministratore delegato Apple, a Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica ribadisce che il patron azzurro è sponsor e regista di una partnership che potrebbe andare in porto entro il 2024. Un modo innovativo per arricchire e far crescere da un'altra prospettiva il prodotto calcio con la vendita dei diritti tv per il prossimo triennio.