Repubblica - Domani allerta sugli Ultras: in caso di altri disordini, restrizioni in Champions

Con la sfida di domani sera inizia il trittico di incontri che vedranno protagoniste Napoli e Milan. Le due squadre si incontreranno, infatti, il 2 aprile in campionato, poi il 18 e il 18 in Champions con l'obiettivo di guadagnarsi un posto delle semifinali europee. Occhi puntati da tutta Europa sulla sfida del Maradona, che vedrà al centro due Club portatori di un modello economico virtuoso. Caratteristica, quest'ultima, che accomuna sia lo scudetto dello scorso anno vinto dal Milan, e il cammino fatto fino a qui dal Napoli proprio verso la vittoria della Serie A.

Napoli-Milan, però, non sarà solo questo: quella di domani sera, infatti, sarà anche l'occasione per valutare ulteriori restrizioni in tema di ordine pubblico. Dopo gli episodi degli scontri con l'Eintracht, Napoli-Milan sarà un esame per i tifosi di entrambe le squadre, come scrive Repubblica. Eventuali episodi nei dintorni dello stadio potrebbero essere causa di nuove restrizioni per le sfide future.