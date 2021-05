Repubblica - ADL ha contattato tre big, ma l'erede di Gattuso potrebbe arrivare alla Francia

Il Napoli diviso tra presente e futuro. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, appare ormai scontato l’addio di Rino Gattuso a fine stagione, con il patron De Laurentiis che valuta i profili per aprire un nuovo ciclo.

Secondo il quotidiano, De Laurentiis ha già contattato Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi ma c’è un nome da tenere in grande considerazione: è quello di Christophe Galtier, capolista in Ligue1 col Lille ed ex allenatore proprio col club francese di Victor Osimhen.