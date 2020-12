Repubblica - Il Napoli lo cita in giudizio e Milik vuole rispondere: è guerra

E' ormai guerra tra il Napoli e Milik. Il club di De Laurentiis, scrive Repubblica, ha citato in giudizio Arek Milik per violazione dei diritti d'immagine in riferimento all'ammutinamento dello scorso novembre, ma non solo: anche per una pubblicità non autorizzata per il suo ristorante a Katowice. Il giocatore invece medita azioni giudiziarie nei confronti del Napoli. Conferma ulteriore di un rapporto ormai gelido tra le parti.