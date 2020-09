Repubblica - Koulibaly, nessuno soddisfa ADL: si va verso la permanenza del senegalese

Contro il Parma sarà titolare, il suo futuro è ancora un'incognita. Kalidou Koulibaly è il primo nome sulla lista cessioni del Napoli, il profilo indicato dalla società per far cassa. Ma il Manchester City, stando a quanto scrive oggi in edicola La Repubblica, vuole provare a risparmiare sul cartellino e non si avvicina alla richiesta di Aurelio De Laurentiis di 80 milioni.

KALIDOU RIMANE? Per questo adesso il difensore senegalese potrebbe restare. Aurelio De Laurentiis resta convinto di non svendere il suo calciatore, pertanto si sta facendo avanti l'ipotesi di una sorprendente conferma (che però bloccherebbe il mercato in entrata) per il settimo anno. Si attendono sviluppi.