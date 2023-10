Repubblica - La confessione di Garcia ad ADL: deluso da silenzio su casi Kvara, Osi e Politano

Questo uno degli elementi emersi nel colloquio avuto a Castel Volturno tra il tecnico e il patron del Napoli, come rivelato dall'edizione odierna di Repubblica

Garcia ha detto di essersi sentito solo e la presenza fissa di De Laurentiis a Castel Volturno servirà a dargli più forza. Questo uno degli elementi emersi nel colloquio avuto a Castel Volturno tra il tecnico e il patron del Napoli, come rivelato dall'edizione odierna di Repubblica: "Il presidente ieri si è confrontato a lungo soprattutto con Garcia, che sa di aver evitato in extremis l’esonero e ha ammesso i suoi errori, accettando le critiche con umiltà e spirito costruttivo. Monsieur Rudì si è reso conto di essere stato troppo integralista nei suoi metodi di preparazione delle partite, nei cambiamenti tattici e nella gestione non sempre razionale delle sostituzioni, da cui sono scaturiti i malumori da parte della squadra.

Ma il tecnico francese non si è limitato a cospargersi il capo di cenere e si è lamentato a sua volta con la società, che non ha mai preso posizione dopo le plateali proteste di Kvaratskhelia, Osimhen e Politano.