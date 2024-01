Repubblica - Mazzarri giocherà col 5-4-1: scelta l'unica punta

Anche se in campionato il ritardo rispetto all’Inter è di 20 punti, Di Lorenzo chiama la carica: «In queste partite i valori si azzerano».

Giovanni Simeone unica punta nel 5-4-1 di Walter Mazzarri. Questa la scelta del tecnico, in vista della sfifda all'Inter, secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Repubblica: "Nel Napoli, senza Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa, hanno recuperato Cajuste e Mazzocchi, candidati a giocare da subito. L’unica punta del 5-4-1 dovrebbe essere Simeone, con Raspadori in panchina. Anche se in campionato il ritardo rispetto all’Inter è di 20 punti, Di Lorenzo chiama la carica: «In queste partite i valori si azzerano».

Non è per niente d’accordo il presidente nerazzurro, Steven Zhang, che dalla Cina in videoconferenza ha fatto i complimenti ad allenatore e squadra per avere raggiunto la settima finale della sua presidenza. Ma non gli basta, vuole anche il sesto trofeo".