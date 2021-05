Repubblica - Mazzoleni mai più al Var? Il Napoli pensa di ricusarlo

Il Napoli sta pensando di ricusare Paolo Silvio Mazzoleni, ovvero di non accettare più le sue designazioni al Var. Questo perché i precedenti, ultimo la gara col Cagliari, sono stati penalizzanti per la società azzurra. Da non dimenticare la conduzione della finale di Supercoppa a Pechino. La notizia è del quotidiano Repubblica oggi in edicola, che ha raccontato le ore successive al pareggio beffa del Maradona col gol di Osimhen che ha fatto infuriare il mondo azzurro. Dal post di Edo al silenzio di De Laurentiis.