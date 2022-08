Repubblica - Mendes ad ADL: "La maxi offerta United per Osimhen arriverà a inizio settimana"

La clamorosa operazione tra Napoli e Manchester United, pensata da Jorge Mendes, resta in piedi: Cristiano Ronaldo al Napoli in prestito

TuttoNapoli.net

La clamorosa operazione tra Napoli e Manchester United, pensata da Jorge Mendes, resta in piedi: Cristiano Ronaldo al Napoli in prestito (e con compartecipazione dell'ingaggio), Victor Osimhen al Manchester United per tanti, tantissimi soldi. "La maxi offerta d 140 milioni del Manchester United arriverà, all'inizio della prossima settimana", avrebbe sussurrato il super-procuratore di CR7 ad Aurelio De Laurentiis, scrive La Repubblica.