Repubblica - Nome nuovo: piace il '99 Skov Olsen se parte Insigne, il Bologna fissa il prezzo

Nome nuovo per il Napoli qualora partisse Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto e cedibile con offerta di almeno 25 milioni l'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che la società azzurra starebbe pensando anche a Skov Olsen, esterno mancino classe '99 del Bologna che gioca su entrambe le corsie. Il prezzo sarebbe di circa 15 milioni di euro. Per l'esterno danese, che si è messo in mostra anche agli Europei, 3 gol e 3 assist in 52 partite in Italia. Il Napoli ci pensa.