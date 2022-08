Repubblica - Raspadori, il Napoli vuole chiudere entro stasera: tra i due club ballano 5mln

Il Napoli vuole chiudere entro questa sera la trattativa col Sassuolo per Giacomo Raspadori.

Il Napoli vuole chiudere entro questa sera la trattativa col Sassuolo per Giacomo Raspadori. A scriverlo è l’edizione online de La Repubblica che fa sapere che tra le due società c’è una distanza di 5 milioni di euro. Raspadori aspetta solo il via libera per arrivare a Napoli. De Laurentiis farà un ultimo sforzo per regalare il calciatore al proprio allenatore.