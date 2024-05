I retroscena di ADL dalla scorsa estate: "Italiano stava per venire. Ecco perché non ho preso Tudor"

Dice tutto De Laurentiis in conferenza stampa. Da Italiano a Tudor passando per Thiago Motta. Ecco le sue rivelazioni

Dice tutto Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa. Da Italiano a Tudor passando per Thiago Motta. Ecco le sue rivelazioni in merito alla scorsa estate. "Italiano era pronto a venire, non ho voluto fare un torto alla Fiorentina, poi Thiago Motta non è voluto venire. Il Napoli lo scorso anno è crollato a marzo, altrimenti non si perde 4-0 col Milan. Il signor Kvaratskhelia non ha segnato da novembre a marzo.

Tudor voleva due anni e non me la sono sentiva di bloccarmi per l'anno successivo perché avevo capito che l'anno era ormai andato e già immaginavo la famosa ricostruzione. Sì, potevo mandarlo a quel paese a fine anno, ma io sono una persona per bene. Scelsi Mazzarri perché c'è sempre stato feeling e tutti ne hanno parlato bene quando arrivò. Comunque se non avessimo mandato via Garcia, l'unica cosa che forse andava fatta, o se avessimo preso Tudor, non è detto che avremmo fatto un campionato di primissimo livello. Però meglio così, nasce da qui il concetto della rifondazione. Ora si volta pagina".