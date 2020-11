RPN - Osimhen presto a Napoli per nuovi controlli: moderato ottimismo per il Milan

Dopo l'infortunio occorsogli ieri durante Nigeria-Sierra Leone, Victor Osimhen farà presto ritorno a Napoli. Gli esami svolti oggi pomeriggio hanno confermato un problema alla spalla destra per l'attaccante azzurro, che quando farà rientro a Castel Volturno sosterrà altri test insieme allo staff medico partenopeo. Confermato, dunque, che il giocatore non prenderà parte ai prossimi impegni con la nazionale. Per la partita col Milan di domenica prossima in casa Napoli si registra moderato ottimismo, stando a quanto raccontato dai colleghi di Radio Punto Nuovo.