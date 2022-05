Secolo XIX - Tifosi Genoa hanno applaudito Insigne, quelli del Napoli hanno fischiato i rossoblù

"Nessuna traccia del vecchio gemellaggio nato quarant’anni fa. In un clima di strana freddezza"

I tifosi del Genoa hanno applaudito Insigne, quelli del Napoli hanno fischiato il Genoa. Così scrive il quotidiano ligure Il Secolo XIX, sottolineando come non vi sia più 'nessuna traccia del vecchio gemellaggio' tra le due tifoserie: “Lo stesso Insigne ha applaudito la curva rossoblù nel suo ultimo giro di campo, ricambiato. Fair-play più di quello che ha accompagnato l’ingresso del Genoa sul terreno di gioco, accolto dai fischi dei tifosi napoletani.

Nessuna traccia del vecchio gemellaggio nato quarant’anni fa. In un clima di strana freddezza, i genoani hanno continuato a cantare e, quando la partita ha preso una brutta piega, hanno rispolverato i cori che si sentivano in B 15 anni fa. Cori già proiettati al ritorno in serie A. Cori di chi guarda già al futuro”.