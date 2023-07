Sky DE - Itakura resta al Borussia! Ha rifiutato il Napoli e una mega offerta dall'Arabia

Ko Itakura ha deciso di restare al Borussia Mönchengladbach! Non passerà in nessun altro club quest'estate. Il 26enne ha rifiutato una grossa offerta concreta di Al-Hilal: 12 milioni di euro netti all'anno. Il difensore giapponese ha rifiutato anche il Napoli. A riferirlo su Twitter, è il giornalista di Sky Sport DE Florian Plettenberg.

❗️Excl. Ko #Itakura: He has decided to stay at @borussia! He won’t join another club this summer.



➡️ The 26 y/o has rejected a big big concrete offer from Al-Hilal: €12m NET/year



➡️ Itakura also rejected Napoli. #BMG @SkySportDE 🇯🇵 pic.twitter.com/bkzeVtk60t