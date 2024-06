Sky - Buongiorno, il Napoli c’è ma il Torino non tratta: aspetta gli Europei

Alessandro Buongiorno è il nome numero uno per la difesa. Il Torino però vuole prima aspettare che si giochi l'Europeo 2024

Continuano i movimenti per quanto riguarda il mercato del Napoli. La società azzurra dopo aver ufficializzato Antonio Conte si sta attivando per rinforzare l'organico a sua disposizione: la priorità al momento è intervenire sul reparto difensivo. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, Alessandro Buongiorno è il nome numero uno secondo la dirigenza azzurra - in accordo con Conte - per potenziare il pacchetto arretrato.

Ad oggi però la trattativa è in stand by: è forte la presenza del Napoli che è l'unico club al momento a volere fortemente Buongiorno, è il Torino però a temporeggiare. La società granata infatti vuole prima aspettare che si giochi l'Europeo 2024, dove Buongiorno è convocato e sarà probabilmente titolare. Per quanto riguarda invece Mario Hermoso in scadenza con l'Atletico Madrid, ci sono delle riflessioni in corso: nei prossimi giorni si deciderà se affondare o meno.